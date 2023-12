Robin Hood nambulaga sa 10th Pasay Grand Cup

PARANG sibat na sumagitsit sa rektahan si Robin Hood nang manalo ito sa 10th Pasay “The Travel City” Grand Cup na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas noong Linggo ng gabi.

Halos maipit si Robin Hood sa nagkukumpulang mga kabayo paglabas ng aparato kaya naman nasa pangpito lang ito sa kaagahan ng karera habang nagsosolo sa unahan ang matulin na si King Tiger.

Sa kalagitnaan ng labanan ay tangan na ni King Tiger ang pitong kabayong agwat sa mga humahabol, nasa panglima naman si Robin Hood.

Umabot sa far turn ang karera ay nanatiling namamayagpag sa unahan si King Tiger na sinakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez.

Pagdating sa far turn ay unti-unti nang kinakapitan si King Tiger nina Moderne Cong, Life Gets Better, La Liga Filipina at Gusto Mucho habang nasa malayong pang-anim si Robin Hood.

Nakapitan nina Moderne Cong at Life Gets Better si King Tiger sa rektahan pero biglang sumulpot si Robin Hood na malakas ang dating sa huling 150 metro ng karera para agawin ang unahan.

Tinawid ni Robin Hood ang meta ng may dalawang kabayo ang agwat sa pumangalawang si Life Gets Better.

Sinakyan ni jockey Jomer Estorque, inirehistro ni Robin Hood ang tiyempong 1:54.6 minuto sa 1,800-meter race sapat upang hamigin ang P600,000 premyo.

(Elech Dawa)