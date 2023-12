PARA sa batang si Michael Nacion, ito na marahil ang pinakamasayang Pasko sa kanyang buhay dahil sa tinanggap niyang regalong bisikleta.

Hindi na kasi siya maglalakad ng pagkalayo-layo para pumasok sa paaralan at umuwi pagkatapos sa kanilang bahay araw-araw sa bayan ng Glan sa Sarangani.

Hindi na niya kailangang maglakad ng napakalayo araw-araw papuntang eskwela sa Roque Adarna Integrated School sa Barangay Gumasa dahil nakatanggap siya ng regalong bisikleta na inisponsor ni Vincent Lalongisip.

Maraming netizens ang naantig ang mga puso nang mapanood ang video na inupload ni Polex Wan PaybPayb sa Facebook, lider ng Sarangani Provincial Mobile Force Company 3rd Mobile Platoon, habang sakay ng mga pulis si Michael sa kanilang dyip para ihatid sa paaralan.

Nadaanan kasi ng tropa ang estudyante habang nagroronda at napag-alaman nilang malayo-layo ang kanyang dapat lakarin para makarating sa eskwela.

Kaya sa Christmas party ng klase ni Michael noong Disyembre 15, sinorpresa ng mga kawani ng PMFC 3rd Mobile Platoon, sa pangunguna ni Police Executive Master Sgt. Ricardo Lumawag, ang bata dala ang inisponsor na bagong bisikleta.

“It was recently when Pat Jhon Lex Medilo posted a tiktok video of the troops offering a ride to a student who lives too far from the school and had walk there every day, and the said video went viral. Mr Lalongisip was one of the people who saw the viral video and offered to sponsor a bike for Michael Nacion,” ayon sa post ng 1st Sarangani PMFC sa kanilang Facebook page.

Na-touch naman ang mga netizen sa kabutihan na pinakita ni Lalongisip at ng mga pulis.

“Sarap panoorin☺ God bless sa tinulungan, lalo na sa tumulong po. More blessings to come po,” sabi ng isang netizen.

“Thank you for your help to this young kid! Kudos mga Sir!,” ayon naman sa isa.

“I really love this kind of content, it inspires and makes this world a better place to live in..keep up d good deed sir!!,” sabi naman ng isa.