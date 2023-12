Kumpiyansa si Manila Rep. Joel Chua na mapabilis na ang pag-usad ng isinusulong niyang panukalang naglalayong mai¬deklara ang Quiapo bilang isang “National Heritage Zone”.

Kasunod na rin ito sa nakatakdang pagdeklara ng CBCP sa Quiapo Church bilang national shrine sa Enero 29, 2024.

“The declaration of Quiapo church as a national shrine on January 29 will add impetus for Congress to move the bill forward,” ayon sa kongresista.

May kahintulad na panukala sa Senado na isinampa nina Senador Lito Lapid at Loren Legarda.

“House Bill 8664, being “substantially similar” to Senate Bill 1471 of Senator Lito Lapid and Senate Bill 2324 of Senator Loren Legarda, bodes well for the Quiapo Heritage Zone measures as they move along in the other chamber of Congress,” diin ng Manila solon.

Pawang nakapaloob umano sa 2 panukala sa Senado ang probisyong tumutukoy sa itinayong istruktura na sasakupin ng naturang zone kabilang ang ancestral houses, lokasyon, Manila Golden Mosque at Cul-tural Center. (Eralyn Prado)