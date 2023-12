Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nitong Miyerkoles ang P5.768 trilyong national budget para sa 2024.

Sa ceremonial signin¬g ng 2024 General Appropriations Act (GAA) sa Malacañang, sinabi ni Marcos na ang national budget ay “more than a spreadsheet of amounts or a ledger of projects.”

Nakapaloob aniya sa 2024 GAA ang detalye ng “battle plan” ng gobyerno upang labanan ang kahirapan, kamangmangan, produksyon ng pagkain, pagdepensa sa teritoryo, paglikha ng trabaho, kabuhayan at iba pa.

“It is wrong to say that the budget merely pays for the overhead of the bureaucracy, it is more than that. It funds the elimination of problems that we as a nation must overcome. It is incorrect to say that the budget merely finances the operations of gov-ernment because its fine print bankrolls the realization of our dreams writ large,” wika ng Pangulo.

“In the end, every line in this budget, when translated to projects — from roads, to schools, to hospitals — will transform our country for the better and the lives of our people for the better.” Tiniyak din ng Pangulo na paiiralin ng kanyang administrasyon ang “good fiscal stew-ardship,” at iwasan ang palagiang pangungutang. (Prince Golez)