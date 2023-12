Pasasalamat at Pag-asa

Panahon ng pagbabalik-tanaw ang kapaskuhan. Kapag nabuksan na ang mga regalo at nailigpit na ang pinagkainan, iniisip natin ang taong lumipas.

Titingin tayo marahil sa nakasabit na parol o sa bituin sa tuktok ng Christmas tree at magbubuntong-hininga. Iisipin natin ang mga pinagdaanan, ang mga pagsubok na nalagpasan.

At para sa mga medyo nagkakaedad na, tatawid sa mga taon ang pagmumuni-muni. Aalalahanin natin na, ilang taon lang ang nakakalipas, dumaan tayo sa trahedya ng COVID 19. Maaalala rin natin marahil ang mga inosenteng pinaslang sa kalsada. Ang panghihimasok ng Tsina sa ating mga dagat nang walang kahit anong pagpalag– at minsan nga’y pagkunsinte pa– ng sarili nating pamahalaan.

Ngayon: Tapos na ang lockdown, at sa wakas, puwede na tayong magdiwang kasama ang mga mahal sa buhay. Nahahanap na mulit ng taumbayan ang tinig nila sa pagtutol sa katiwalian. Nararamdaman na natin ang tinig gobyerno, kasama ng napakarami nating kababayan, na tumitindig para sa karapatan natin sa West Philippine Sea. Nararamdaman na natin ang paghanay ng Pilipinas sa pandaigdigang consensus sa karapatang-pantao, sa rule of law, sa pananagutan at katarungan. Malaya na si Leila de Lima– isang inosente at matinong lingkod-bayan na ikinulong ng nakaraang rehimen dahil sa pagpalag niya sa nangyayaring pagpaslang sa mga kapwa natin Pilipino.

Totoo: Maaari nating tingnan ang situwasyon ngayon, at maisip, marahil, na kahit papaano, mayroong mga dapat ipagpasalamat. At nagpapasalamat nga tayo rito.

Pero alam din natin: Bilang isang bansa, marami pang hamon, marami pang maling dapat itama. Maingay pa rin ang ugong ng korupsyon. Tumataas ang presyo ng bilihin. Tuloy pa rin ang pagkalat ng kasinungalingan at pagbaluktot ng kasaysayan.

Madaling isipin na “at least.” At least umaayos na ang ilang bagay. At least hindi na pinapatay ang kapwa-Pilipino natin sa kalsada. At least, hindi na kasing-lala nang dati.

Pero walang bansang naabot ang kanyang mga adhikain sa pagiging kuntento sa “at least.”

Hiling ko ngayong kapaskuhan ang pagkamulat ng Pilipino na may mas mabuting kinabukasang naghihintay sa ating lahat; na hindi natin kailangang magtiis sa isang lipunang “puwede na,” isang lipunang “at least.”

Iyan ang tunay na ibig sabihin ng pag-asa: Ang pagtingin sa abot-tanaw at pagkamulat na may mas mabuti kaysa sa “at least,” at kailangang pagsikapan iyon. Kailangang ipaglaban iyon.

Isang Maligayang Pasko sa inyong lahat.