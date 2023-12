Nadamay sina Herlene, Bianca: Rob biktima ng hacking? 

Marami ang nagulat sa mga latest post sa iba’t ibang social media accounts ni Rob Gomez.

Una na nga riyan ang dalawang posts ng screenshots ng mga messages niya.

Sa unang Instagram post ay naka-tag ang dating Star Magic artist at Miss Universe Philippines 2023 candidate na si Pearl Gonzales.

May three screenshots ang nasabing post pero sa ikalawa at ikatlong screenshot ay makikita ang palitan ng messages nina Rob at Pearl.

Sa ikalawang post naman ay ang beauty queen at actress na si Herlene Budol naman ang naka-tag.

May 10 images ang nasabing post pero ang unang image ay katulad sa unang post.

Makikita sa ikalawang posts ang mga messages ni Rob sa iba’t ibang tao at gayundin ang Instagram message ni Dr. Shaila Rebortera kay Herlene.

Sa huling image ng second post ay makikita ang dalawang testing kits na nakapatong sa tiles.

Lumabas din ang iba pang screenshot ng mga messages ni Rob sa kanyang Instagram story pero ang kinaloka ng mga netizens ay ang post sa Facebook page ni Rob.

Sa nasabing post ay makikita ang chat nila ni Herlene.

Lumabas din ang screenshot ng Telegram at Instagram messages ng isa pang beauty queen na si Bianca Manalo.

Marami ang nagsasabing na-hack si Rob, pero ilang social media at iMessage apps ang mga ‘yon, so baka may nakakuha or naka-access ng phone niya kaya na-screenshot ng nag-post ang mga private message niya.

Sa ngayon ay burado na ang mga nasabing posts pero wala pa ring official statement si Rob pati na ang Virtual Playground na may hawak sa career ni Rob.

Minessage na rin namin siya sa kanyang Instagram pero wala pa rin itong reply.

Kung totoo man ang mga screenshot, ang lesson diyan ay burahin parati ang mga ganyang klaseng messages.

Well…