Mindset ba! Sisi Rondina matindi work ethic, enerhiya

NAIIBA ang pagbabagong ipinamalas ng Choco Mucho Flying Titans sa huling kumperensiya ng 6th Premier Volleyball League (PVL) nang iangat ni Cherry Ann “Sisi” Rondina ang koponan mula sa seventh place patungo sa kauna-unahang podium finish sa pagtatapos ng second All-Filipino Conference.

Sapol nang pumasok sa koponan ang 27-anyos na power spiker mula Compostela, Cebu ay nabigyan nito ng kakaibang lagablab ang laro ng bawat miyembro ng Choco Mucho upang maging pangunahing sandalan sa opensiba, kung saan naging makatotohanan ang mga ito nang hiranging Most Valuable Player sa katatapos lamang na liga.

Subalit bukod sa agarang opensang ibinibigay ng 5-foot-6 outside spiker ay nakakahawa rin ang ‘work ethic’ nito dahil sa sipag sa pagsasanay lalo na sa paghasa ng kanyang mga abilidad sa paglalaro upang matulungan ang Flying Titans na maiukit ang 10-1 kartada sa preliminaries at nagawang payukuin ang Cignal HD Spikers sa semis.

“Hindi lang naman score ang itinutulong sa amin ni Sisi eh, the way siya mag-training everyday. ‘yung mindset niya talaga, ‘yung team namin is nahahawa talaga, kaya sobrang thankful ako sa gingawa niya,” eksplika ni head coach Dante Alinsunurin.

Dehins naging kawalan o hadlang ang katangkaran ni Rondina pagdating sa pinapasok nitong laban, bagkus ay mas lalo pang pinag-igihan ang angking kakayanan at abilidad upang mas makatulong para sa Choco Mucho na makamit ang kauna-unahang finals appearance bago kapusin sa eventual champs Creamline Cool Smashers.

Tumapos sa eliminasyon ang dating Santo Tomas Golden Tigresses star at multiple collegiate MVP awardee sa ikalawang pwesto sa kabuuang 194 mula sa 173 spikes, 13 blocks at walong service aces, upang pumangalawa kay Filipino-Canadian Savannah Dawn Davison sa 202 total, subalit naging top scorer sa semifinal round sa 236 puntos.

(Gerard Arce)