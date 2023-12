Umapela si House Deputy Minority Leader at Bagong Henerasyon Rep. Bernadette Herrera sa mga ahensiya ng gobyerno na ma-higpit na ipatupad ang Kasambahay law.

Ginawa ni Herrera ang apela matapos inanunsyo ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board-National Capital Re-gion ang dagdag na P500 sa sahod ng mga kasambahay simula sa Ene¬ro 3, 2024. Mula sa P6,000 ay magiging P6,500 na ang buwanang sahod ng mga ito.

“The P500 monthly wage hike for kasambahays in Metro Manila is most welcome news for the household workers and their de-pendents, if their employers comply with the Kasambahay Law. That is a big ‘if’,” sabi ni Herrera.

Ayon sa Philippine Statistics Authority, tinatayang halos 2 milyon ang kasambahay sa buong bansa. Ipinunto ni Herrera na ang numerong ito ay estimate lamang at hindi ang aktwal na bilang batay sa pagrerehistro ng mga kasambahay na dapat ginagawa ng mga barangay.

Batay sa mga ulat, sinabi ni Herrera na mayroon lamang 35,455 kasambahay na mayroong kontrata, 84,190 ang in-enroll ng kanilang employer sa Social Security System, 74,858 sa PhilHealth, at 1, 579 sa Pag-IBIG. (Billy Begas)