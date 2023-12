Kagaya ng marami, itinanong din ito ng isang walong-taong bata na nagngangalang Virginia O’Hanlon sa kanyang liham sa diyaryong The Sun sa USA nuong 1897. Ani ni Virginia, “ang ilang mga kaibigan ko ay nagsasabi na walang Santa Claus. Paki sabi sa akin ang totoo, meron bang Santa Claus?”

Tumugon ang The Sun, sa panunulat ni Francis Pharcellus Church, at ang ilang piling bahagi ng naging artikulo ay nasa ibaba, na isinalin ko sa wikang Filipino.

“Virginia, mali ang mga kaibigan mo. Naapektuhan sila ng pag-aalinlangan sa panahon ng pag-aalinlangan. Hindi sila naniniwala maliban kung nakikita nila. Iniisip nila na walang maaaring maging kung hindi ang mga naiintindihan ng kanilang maliit na isip. Ang lahat ng mga isip, Virginia, maging sila ay mga lalaki o mga bata, ay maliit. Sa dakilang sansinukob nating ito, ang tao ay isang insekto lamang, isang langgam, sa kanyang talino, kumpara sa walang hangganang mundo sa paligid niya, na sinusukat ng katalinuhan na may kakayahang maunawaan ang kabuuan ng katotohanan at kaalaman.

Oo, Virginia, mayroong Santa Claus. Siya ay umiiral nang may katiyakan tulad ng pag-iral ng pagmamahal at pagkabukas-palad at debosyon, at alam mo na ang mga ito ay sagana at nagbibigay sa iyong buhay ng pinakamataas na kagandahan at kagalakan. Naku! Gaano kalungkot ang mundo kung walang Santa Claus, ito ay magiging malungkot na parang walang mga Virginia. Hindi magkakaroon ng pananampalatayang parang bata noon, walang tula, walang romansa na magpaparaya sa pag-iral na ito. Hindi dapat tayo magkaroon ng kasiyahan, maliban sa pakiramdam at paningin. Ang walang hanggang liwanag na pumupuno sa mundo ng pagkabata ay mawawala.

Hindi maniniwala kay Santa Claus? Huwag ka na rin maniniwala sa mga engkanto. Maaari mong hilingin sa iyong ama na kumuha ng mga lalaking magbantay sa lahat ng mga tsimenea sa bisperas ng Pasko upang mahuli si Santa Claus, ngunit kahit na hindi nila makita si Santa Claus na bumababa, ano ang napatunayan nito?

Walang nakakakita kay Santa Claus, ngunit hindi iyon senyales na walang Santa Claus. Ang pinaka-tunay na mga bagay sa mundo ay ang mga hindi nakikita ng bata o lalaki. Nakakita ka na ba ng mga engkanto na sumasayaw sa damuhan? Siyempre hindi, ngunit hindi iyon patunay na wala sila roon. Walang sinuman ang makakaisip o maiisip ang lahat ng mga kababalaghan na hindi nakikita at hindi makikita sa mundo.

Maaari mong wasakin ang kalansing ng sanggol at makita kung ano ang gumagawa ng ingay sa loob, ngunit mayroong isang tabing na tumatakip sa hindi nakikitang mundo na hindi ang pinakamalakas na tao na nabuhay kailanman, ay maaaring makasira. Tanging ang pananampalataya, ang magarbo, tula, pag-ibig, romansa, ang makapagtatabi sa tabing na iyon at tingnan at ilarawan ang makalangit na kagandahan at kaluwalhatian sa kabila. Totoo ba ang lahat? Ah, Virginia, sa buong mundong ito ay walang ibang tunay at matibay.

Walang Santa Claus? Salamat sa Diyos na nabubuhay siya at mabubuhay siya magpakailanman. Isang libong taon mula ngayon, patuloy niyang pasasayahin ang puso ng pagkabata.”

Si Santa Claus ay nagbibigay ng pag-asa. Walang masama sa pagkakaroon ng pag-asa. Walang mawawala kung maniniwala tayo kay Santa Claus at sa pag-asang sinisimbolo niya.