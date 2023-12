SPREAD love and joy. Ito ang layon ng McDonald’s Philippines at Coca-Cola Philippines nang mamudmod sila ng Noche Buena pack at happy meal toys para sa mga bata.

Inilunsad ang “Share the Light” outreach event noong Disyembre 9, 2023 sa Barangay Matandang Balara, Quezon City at Barangay Pajo, Lapu-Lapu City kung saan bumaha ng pagkain, masasayang palaro at iba’t ibang aktibidad para sa mga bata.

Nakapag-uwi rin ang mahigit 400 pamilya ng Noche Buena pack na naglalaman ng anim na pirasong McShare Box, isang 1.5L Coke bottle at Happy Meal toys.

Mismong ang mga empleyado ng McDonald’s at Coca-Cola ang nagboluntaryong mamigay ng pagkain at manguna sa naturang event.

Ayon kay Kenneth S. Yang, CEO and President ng McDonald’s Philippines, mahalaga sa kanila na magkaroon ng positibong epekto sa buhay ng mga Pilipino — maging ito man ay sa mga customer, kasosyo o pamilyang nangangailangan.

Dagdag pa niya, masayang-masaya sila na muling maka-partner ang Coca-Cola upang ibahagi ang “feel-good moment” sa pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng kanilang pagkain.

“Next year, we hope to extend this celebration to more partner communities. Beyond the holidays, our goal is to share the light we experience not only during this season but every day. Through Ronald McDonald House Charities’ McDonald’s Kindness Kitchen, we can serve warm meals to communities in need,” saad pa niya

.

Isinagawa ang pagdiriwang sa “Share the Light” sa mga komunidad na sinusuportahan ng Ronald McDonald House Charities (RMHC) sa pamamagitan ng kanilang Bahay Bulilit Learning Center program.

Ang “Bahay Bulilit” ay isa sa mga flagship programs ng McDonald’s Philippines, isang ligtas na lugar para maglaro at matuto ang mga bata habang nagtatrabaho ang kanilang mga magulang.

Layunin nito na magtatag ng mga nationwide learning center sa mga lugar na higit na nangangailangan nito sa pakikipagtulungan sa DSWD at local government units. Sa kasalukuyan, mayroon nang 39 learning centers sa buong bansa dahil sa inisyatibong ito.

Bilang bahagi nito, namigay din ang McDonald’s Philippines ng may 1.5 milyong piraso ng Happy Meal toys sa iba’t ibang komunidad nationwide.

Para sa karagdagang impormasyon sa mga programa ng RMHC at kung paano ka makakatulong, bisitahin ang opisyal na website nito na rmhc.org.ph at ang online donation portal sa rmhc.org.ph/donate/. (Issa Santiago)