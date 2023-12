May asim pa! Chris Ross nahirang na Player of the Week

MAY asim pa si Chris Ross.

Rumesponde ang 38-year-old sa tadtad ng injury na San Miguel para ikampay ang Beermen sa upper half ng PBA Commissioner’s Cup eliminations.

Pasabog ang veteran guard ng 22 points sa 95-82 win kontra Ginebra, naging timon din sa dulo nang kumpletuhin ng SMB ang 98-93 come-from-behind win laban sa TNT.

Sa dalawang laro, nag-average ang two-time Defensive Player of the Year ng 13.5 points, 5.0 rebounds, 4.5 assists at 1.5 steals at umangat ang Beermen. Sa 5-3 win-loss record, kabuhol ang NorthPort sa 4th-5th places at nakikipagpukpukan sa twice-to-beat bonus sa quarterfinals.

Sa liderato at take-charge mentality na ipinakita, si Ross ang unanimous choice bilang PBA Press Corps-Pilipinas Live Player of the Week (December 13-17).

Naungusan ng Fil-Am sa weekly honors sina teammates CJ Perez at Jericho Cruz, Meralco trio nina Allein Maliksi, Chris Newsome at Chris Banchero, at sina Andrei Caracut at Keith Datu ng Rain or Shine.

Kontra Gins, 6 for 9 mula three-point range si Ross kasama ang dalawa sa endgame. Laban sa Tropang Giga, naka-5 points lang siya pero krusyal ang 3-pointer sa 2:43 mark ng fourth na nagsindi sa finishing kick ng Beermen.

(Vladi Eduarte)