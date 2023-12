Marlon Tapales tiniyak magkakaroon ng knockout sa laban kay Naoya Inoue

MALAKI ang paniniwala ni unified WBA/IBF super-bantamweight champion Marlon “Nightmare” Tapales na mauuwi sa knockout ang kanilang tapatan ni reigning WBC/WBO 122-pound titlist Naoya “Monster” Inoue sa kanilang napipintong upakan sa Disyembre 26 sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan.

Todo ang pagsasanay ni Tapales (37-3, 19KOs) na tatapusin ang paghahanda sa Japan ilang araw bago ang laban, matapos ang training camp sa Las Vegas at Baguio City, na pangarap na maging kauna-unahang Filipino na boksingerong gigiba sa undefeated Japanese champion matapos pataubin ang maraming Filipino, kabilang na si four-division world titlist Nonito “The Filipino Flash” Donaire, Jr.

Aminado ang 31-anyos mula tubong Tubod, Lanao del Norte na inaasahan niyang magiging mas matindi ang ipapakitang lakas at kondisyon kontra sa 30-anyos na nagmula sa Zama, Kanagawa lalo pa’t puntiya nitong maging two-division undisputed titlist tulad ni welterweight king Terence “Bud” Crawford.

Kaya aniya, maaaring magtapos ang kanilang sagupaan sa knockout, lalo pa’t kilalang knockout puncher si Inoue, habang ilalabas rin nito ang matinding pwersa upang patumbahin ang Hapon.

Nanindigan naman ang 5-foot-4 southpaw na hindi ito nasisindak kay Inoue, bagkus ay handa itong patumbahin sakaling makakuha ng tiyempo o makita ang kahinaan ng karibal.

“Tingin ko matatapos ito sa tumbahan. Siya o ako,” mariing saad ni Tapales.

Tinapos ni Tapales ang mahigit isang buwang pagsasanay sa “City of Pines” at pansamantalang bumaba sa Maynila ng ilang araw bago tumulak sa Japan.

Nagpamalas muna ito ng kanyang inensayo sa Elorde E-plus sa BF Homes sa Paranaque nitong Lunes kasama ang kanyang head trainer na si Ernell Fontanilla at sina Sanman Promotions head JC Manangquil at MP Promotions President Sean Gibbons.

“Naging maayos at maganda naman ang takbo ng training camp. Komportable ako kasi nandito tayo sa Pilipinas, and at the same time pareho lang ang Japan time at Philippine time. High altitude at malamig tulad ng Japan,” wika ni Tapales.

(Gerard Arce)