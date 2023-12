DE LA SALLE Dasma pa rin ang itinanghal na Most Sustainable Philippine University sa ika-11 taon ng Universitas Indonesia Greenmetric World University Rankings (IUGM).

Kahit na higit isang dekada na mula nang sumali ang De La Salle University-Dasmariñas (DLSU-D) sa IUGM, nanatili pa rin itong pangunahing unibersidad sa Pilipinas sa larangan ng sustainability.

Nangangahulugan ito na ang mga polisiya at programa ng DLSU-D ay maituturing na sustainable o may pagkilala sa mga aspetong pangkalikasan, panlipunan at pang komunidad na makapagsulong ng isang matiwasay na hinaharap para sa susunod na henerasyon.

Matatandaang unang sumali sa UIGM World University Rankings ang DLSU-D noong taong 2013 at naging isa sa mga unang unibersidad sa Pilipinas na tumugon sa hamon ng sustainability.

Bukod sa mga polisiyang pangkalikasan na may kinalaman sa waste management, pollution control at iba pa, mayroon ding mga programa at partnership ang DLSU-D kasama ang mga komunidad at organisasyon na naglalayong magkaroon ng isang mas makatao at makakalikasang lipunan.

Kabilang dito ang Laudato Si Philippines, United Nations Environment Programme, Greenpeace, Ecowaste, GUPES at iba pa.

Lumagda rin ang DLSU-D sa UN SDG Accord noong 2020 at Nature Positive Pledge para sa biodiversity kamakailan lamang.

Ayon kay DLSU-D Vice Chancellor for Administrative Services Dr. Nathaniel Golla, ang karangalang natamo ng unibersidad sa ika-11 taon ay bunga ng commitment ng bawat miyembro ng DLSU-D community na ipatupad at sundin ang mga polisiya at programa tungkol sa kalikasan at pag-angat ng lipunan.

Ipinangako niyang mas lalo pang magtutulungan ang bawat isa para mapabuti pa ang mga programang nagawa na at gagawin pa lamang sa mga susunod na panahon.

“This year, we were able to support our sustainability initiatives even more as we revisited and crafted policies and programs on solid waste and water management. We have also partnered with like-minded organizations, both local and global to advance our sustainability agenda,” ayon pa rito.

“Even our students are prioritizing endeavors that are consistent and supportive of the sustainable development goals of the UN. This is a shared accomplishment and we will seek to do even more for environmental sustainability, moving forward,” dagdag pa niya.