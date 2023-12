Kris new look para lucky sa 2024

Nag-post ang Los Angeles, California hairstylist-makeup artist na si Kimora Bernarbe ng pictures niya kasama ang mag-iinang Kris Aquino, Josh, at Bimby.

Kuha ang pictures sa bahay nina Kris sa Orange County, California.

Nagpagupit daw kasi kay Kimora ang mag-iina.

Ang private nurse ni Kris na si Noel Alonzo ang tumawag kay Kimora at nagsabing magpapagupit ang mag-iina.

So how’s Kris?

“She’s ok naman. Mukhang mas okey na talaga siya ngayon. Pero ‘yung pagiging makuwento, ganun pa rin si Kris.

“Nice naman talaga si Kris sa akin kahit noon pa,” tsika ni Kimora.

So bakit nagpagupit si Kris at sina Josh at Bimby?

“Sabi ni Kris, she’s getting ready for the holidays. gusto niya magpagupit para she will look good and lucky raw.

“So new look si Kris para lucky raw sa 2024,” tsika pa ni Kimora.

Palagi ring ikinukuwento ni Kimora ang kabaitan ng mga anak ni Kris.

Sobrang sweet nga raw nina Josh at Bimby.

“Gusto raw ng mga bata na ako mag-cut ng hair nila. Gusto nila style ko raw.”

“Saka mabait, sweet naman talaga sina Josh, Bimby kahit noon pa,” sey ni Kimora.

Actually palagi rin naming nasusulat dito sa Abante na kinagigiliwan sa Amerika ang mga anak ni Kris dahil sa pagiging mabait, sweet ng mga ito. Na marunong nga raw makisama at mag-appreciate sina Josh at Bimby.

Siyempre napupuri rin si Kris sa magandang ugali ng mga anak dahil siya naman ang nagpalaki at nagturo ng ganun kina Josh at Bimby, ha!

Bongga!