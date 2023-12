Kathryn, Seth naging close dahil sa kataksilan daw nina Andrea, Daniel

Patuloy na pinag-uusapan sa X (dating Twitter) ang closeness nina Kathryn Bernardo at Seth Fedelin.

Pinusuan ng netizens ang video na kuha sa rehearsal ng ‘Forever Grateful: ABS-CBN Christmas Special’ kung saan makikitang masayang sinalubong ni Francine Diaz si Kathryn.

Matapos magbeso at magyakapan ang dalawang Kapamilya actress ay biglang umapir si Seth na nagbigay pugay pa at yumuko kay Kathryn.

Natawa si Kath sa gesture na pinakita ng binata at kunwa-kunwaring sasakalin si Seth at pagkatapos ay nagyakapan sila ng mahigpit.

Kinaaliwan iyon ng mga netizen at umani ng iba’t ibang reaksyon sa online world.

“I love Kathryn and Seth interaction. The respect he gives, alam mong totoo.

“I’m so sorry Seth if bwisit na bwisit ka every time kino-compare o hinahalintulad ka kay Danyel. Now we know.”

“This is one BIG statement.”

Tsika pa ng mga Marites sa social media, mukhang may alam daw si Seth sa isyung Daniel Padilla at Andrea Brillantes.

Pareho raw bıktima ng cheating sina Kath at Seth. Kaloka mga netizens, ha.

Hindi pa rin kasi matigil ang haka-hakang pagkakaroon ng relasyon nila Blythe at DJ at ang diumano ay pag-amin daw ng una kay Kath na may namagitan sa kanila ni Daniel.

True kaya ang tsika na kaya super close si Kath sa FranSeth ay dahil kay Andrea? Na dahil nga raw sa kataksilan nina Andrea, Daniel?

Hanggang sa mismong stage ng ABS-CBN Christmas Special ay kapansin-pansin ang closeness ng tatlo at may nang-intriga pa na super dedma si Kath kay Andrea nang magkita ang dalawa sa backstage ng Araneta Coliseum.

Nakakaloka! (Ogie Rodriguez)