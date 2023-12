HINDI pa rin maka-move on ang mga netizen sa bagong look ni Kathryn Bernardo.

Napa-wow ang mga netizen sa inilabas na video ng hairstylist na si John Valle na kung saan na-ifeature niya ang aktres.

Sa Instagram video, makikitang awrang awra si Kathryn na tila feel na feel ang orange na buhok.

Napa-comment naman ang mga netizen sa video na ito.

“Oh sino ka diyan? Ako lang naman yung sinayang mo.” ani ng isang fan.

“Pakagandaaaaa ni Kaaaaath!!!!!!” sabi pa ng isa.

“WILL ALWAYS BE SUPPORTING YOU ALONG THE WAY!” pagsuporta naman ng isang fan.

“Pang Hollywood na ang aura ni kathryn” puri naman ng isa.

Matatandaang ilang araw matapos aminin nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla ang kanilang hiwalayan, nagpakulay ng buhok ang aktres. (Issa Santiago)