Kathryn fake news tambalan kay Lee Jun Ho

Pinabulaan ng kampo ni Kathryn Bernardo ang lumabas na tsika sa social media app na may gagawin daw na Korean series ang Kapamilya aktres kasama si Lee Jun Ho.

May tsika pang lilipad daw patungong South Korea sa January 10, 2024 para sa script reading and story conference at magsu-shooting daw ang nasabing K-Drama sa Madrid, Spain.

May mga kumalat ding art card kung saan makikita ang title ng series na gagawin diumano ng dalawang Asian Superstar pati ang mga artistang makakasama nila sa show.

Agad itong nag-trending at pinusuan ng netizens. Na-excite ang mga faney ni Kath at mga Pinoy followers ni Lee.

At para mas maging makatotohanan, may ginawa pang quotation from Kath ang fake news spreader, ha!

Ayon sa post, heto ang sinabi raw ng ex-girlfriend ni Daniel Padilla nang usisain siya tungkol sa gagawing proyekto, “Deej and I have parted ways already and we are just being civil to each other na lang, that’s it.”

Mas gusto raw mag-focus ni Kath sa Korean series na ito kesa sagutin ang mga tanong tungkol sa paghihiwalay nila ni DJ.

Kaloka di ba?

Samantala, kahit na nga sinabing fake news ang tambalang Kathryn- Lee Jun Ho ay marami pa rin ang kinikilig at umaasang magkakatotoo ang balitang ito in the near future. Bagay raw magsama ang dalawang Superstars.

Si Lee Jun Ho ay sikat ng Korean singer, songwriter, dancer and award-winning actor, member din siya ng 2PM popular boy band. Bida rin siya sa 2023 hit romantic comedy drama na ‘King The Land’.

Ang siguradong gagawin ni Kath early next year ay ang period movie na ‘Elena 1944’ under Olive Lamasan.

Oh well, if matutuloy man ang tambalang Kath-Lee Jun Ho, for sure magiging mega hit ito sa online world.

‘Yun na! (Ogie Rodriguez)