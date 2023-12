Joshua todo yakap, super showy sa pagmamahal kay Emilienne

Feel na feel mo nga na super in love si Joshua Garcia kay Emilienne Vigier, ha!

Aba, nagpapaulan kasi ng mga sweet moments ang dalawa sa kanilang mga Instagram story!

Na kung noon, madalang mag-post si Joshua ng mga photo ng mga babaeng nali-link sa kanya, na tipong mahihirapan kang maghanap ng mga photo, resibo, na nakikipaglambingan nga si Joshua sa isang babae.

Ngayon, kung kalat ng lambingan ang pag-uusapan, aba, sagana na `yan, lalo na sa Instagram story ni Emilienne.

Mapapa-‘sana all’ ka na lang sa mga photo ni Joshua na yakap-yakap ang dyowa niya, ha! Ang sweet ng naka-back hug siya kay Emilienne, habang naka-wacky face naman si girl.

Lalo ka namang mapapa-‘haaaaaayyyyyy’ sa isang photo na todo yakap talaga si Joshua kay Emilienne, na kahit naka-wacky ang face niya, pero ramdam mong maligayang-maligaya siya, ha!

At sa pangatlong photo naman, kahit marami silang kasama, makikita mo na nasa likod ni Emilienne si Joshua, at ang nakakaloka, kahit naka-wacky face pa rin, at nakapikit, parang kay Emilienne pa rin siya nakatitig, ha!

Anyway, huling pagkakataon na nakita ng mga fan si Joshua na ganito ka-showy, ka-in love, ay kay Julia Barretto pa, ha!

At ngayon nga, kay Emilienne, at kuha ang mga photo na `yon sa trip nila sa Thailand, kasama ang ‘Team JG’, ha!

Again, mapapa-‘haaaaaaayyyy’ at ‘sana all’ ka na lang talaga. (Dondon Sermino)