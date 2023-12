Jonathan Williams, Phoenix hinigpitan kapit sa No. 2

WALA ang pangunahing kamador na si Jason Perkins, nam-bully ng conference-high 38 points si Johnathan Williams para akayin ang Phoenix sa 113-104 win laban sa NorthPort sa Smart Araneta Coliseum Miyerkoles ng gabi.

Kasunod ng sixth straight win ay hinigpitan pa ng Fuel Masters ang kapit sa top 2 sa 7-1 card, kumakaway sa twice-to-beat bonus sa quarterfinals ng PBA Commissioner’s Cup pagkatapos ng 11-game eliminations.

Mula sa floor ay 15 of 21 si Williamson, may 19 rebounds at 9 assists pa panapal sa 7 turnovers. Naka-7 markers sa first quarter, double-digits siya sa sumunod na tatlong periods tampok ang 11 sa fourth nang kumalas ang Phoenix matapos ang 14 ties at 19 lead changes sa first 36 mintues.

Walang lumamang ng higit walo, pagkatapos ng apat pang deadlock at tatlong palitan sa trangko sa bukana ng fourth ay nagkasa ng 13-2 run ang Phoenix tungo sa 104-95 separation bago inilayo sa 111-99.

Bumakas ng 15 points si Ken Tuffin, 14 kay Tyler Tio at 10 pa kay Larry Muyang sa Phoenix.

“Under the weather, sakit lang,” ani assistant coach Reynaldo Jacinto sa status ni Perkins.

Si Jacinto na rin ang humarap sa postgame presscon dahil namaos na raw si head coach Jamike Jarin kakasigaw sa laro.

Nadalawahang sunod na talo at napigil sa 5-4 ang NorthPort, nasa unahan pa sa break 60-56 at 89-87 pagkatapos ng three.

Nalimitahan sa 15 points lang sa final 12 minutes ang Batang Pier, dalawa na lang ang kinaya ni Venky Jois sa period pero tumapos ng team-high 27 points, 15 rebounds.

May 19 markers si Arvin Tolentino, 13 kay Joshua Munzon.

(Vladi Eduarte)