Naghain ng petisyon sa Supreme Court (SC) ang mga miyembro ng transport group upang ipatigil ang implementasyon ng PUV Modernization Program (PUVMP) na magreresulta umano sa phaseout ng mga traditional jeepney.

Sa 56-pahinang petisyon, hiniling nila sa SC na ideklarang null and void ang mga direktiba sa PUVM¬P at magpalabas ng temporary restraining order (TRO) upang mapigil ang implementasyon nito.

Isa sa kautusang nilabas ng Department of Transportation (DOTr) ay ang Department Order No. 2017-11, na siyang nagsilbing gabay ng PUVM, at ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) MC 2023-051, na siyang nag-takda naman ng deadline sa consolidation sa December 31, 2023.

Kabilang sa mga nag¬hain ng petisyon ay sina Piston national president Modesto Floranda, Jason Jajilagutan, Bayan Muna par-ty-list coordinator Gaylord Despuez, Para-Advocates For Inclusive Transport member Edric Samonte, No to PUV Phaseout Coali-tion of Panay member Elmer Forro, Komyut spokesperson Ma. Flora Cerna at Manibela President Mar Valbuena.

Kasama naman sa respondent ang Department of Transportation, sa pa¬ngunguna ni Transportation Secretary Jaime Bautista, at ang LTFRB, sa pamamagitan ng chairperson Teofilo Guadiz III.

Nanawagan naman ang Piston sa iba pang tsuper na sumama sa kanilang tigil-pasada upang mapakinggan sila ng gobyerno.

“Ipakita natin sa administrasyon ‘yong mariin nating pagkondena sa mga maling programa at policy at mga patakaran lalo na dito sa dead-line na December 31 na kung saan tayo ay tatanggalan ng kabuhayan,” wika ni Floranda. (Juliet de Loza-Cudia)