Iba ka ‘te! Quendy Fernandez nilangoy 5th gold medal sa Philippine National Games

WALASTIK sa ikatlong araw ng 2023 Philippine National Games finals sina Quendy Fernandez ng Puerto Princesa at Lyka Labrica Catubig ng Davao, Miyerkoles.

Kinampay ni 18-year-old Fernandez ng Puerto Princesa ang pang-limang gold medal matapos magreyna sa women’s 200-meter backstroke na ginanap sa swimming pool sa PhilSports sa Pasig.

Si Fernandez na pambato ng University of the Philippines at reigning UAAP Rookie MVP ang unang atleta matapos ang Day 3 competition na sumikwat ng quintuple gold medal sa inirehistrong dalawang minuto at 29.52 segundo.

Malakas na sinimulan ni Fernandez ang kanyang kampanya sa unang dalawang araw nang sikwatin ang gold sa 50m at 100m backstroke, 50m butterfly at 200m medley relay kung saan ay nakipagkampihan siya kina Maglia Jay Dignadice, Pearl June Daganio at Cindy Fernandez.

Tinakbo naman ni Lyka Labrica Catubig ang pangalawang gintong medalya matapos dominahin ang 5,000m under-20 women’s division sa athletics kahapon din sa PhilSports track & Ffield oval.

(Elech Dawa)