Hepe, 2 pulis sibak sa kumalat na Ronaldo Valdez video

SINIBAK sa puwesto ang dalawang pulis mula sa Quezon City Police District (QCPD) dahil umano sa pagkakasangkot sa pagpapakalat ng video na nagpapakita ng naka­upong katawan ng actor na si Ronaldo Valdez na nasawi noong Linggo.

Ayon kina Philippine National Police (PNP) Public Information Office (PIO) chief at spokesperson Police Col. Jean Fajardo at QCPD Director Police Brig. General Redrico Maranan, ito ang mga pulis na kasama sa mga first responder na nagtungo sa bahay ng aktor sa New Manila, Quezon City at isa rito ang nag-video sa kalagayan ng aktor.

Samantala, sinibak din ang station commander na hindi pa tinutukoy dahil sa command responsibility.

“Kausap ko kanina si district director (Mara­nan) at ni-relieve na po niya ‘yung first responder at kanyang station commander para tignan ang liability,” saad ni Fajardo sa isinagawang press briefing sa Camp Crame kahapon.

Nasa QCPD holding unit ang mga pulis habang patuloy ang ginagawang imbestigasyon dito.

Maaari aniyang sampahan ng kasong admi­nistratibo at kriminal ang mga ito sakaling mapatunayan na may nagawa silang pagkakasala.

“This is a regrettable incident na hindi dapat kumalat at naging viral sa social media,” paha­yag pa ni Fajardo.

Saad pa ni Fajardo, wala naman sanang problema kung ang video na kinunan sa lugar ng insidente ay para gamitin lang sa dokumentasyon.

“Kung ito ay kuha ng ating first police responders for documentation purposes, wala po sanang naging problema,” ani Fajardo.

Matatandaang namatay si Valdez o James Ronald Dulaca Gibbs sa tunay na buhay nitong Linggo sa edad na 76.

Ayon naman sa QCPD patuloy ang kanilang imbestigasyon hinggil sa dahilan ng tunay na pagkamatay ng aktor.

(Edwin Balasa)