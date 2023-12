Gagawin lahat sa Paris Olympics! Hidilyn Diaz-Naranjo totodo sa ‘huling sayaw’

IBINAHAGI ni 2020+1 Tokyo Olympics weightlifting gold medallist Hidilyn Diaz-Naranjo ang kanyang saloobin sa papatapos na taon sa isang mahabang social media post na nagdedetalye ng kanyang hangarin na maabot ang tinaguriang ‘Last Dance’ sa inaasam na pagkuwalipika sa 2024 Paris Olympics.

“It’s been one year since I’ve decided to compete in the 59kgs weight category,” pagsisimula ni Diaz-Naranjo, na napuwersa na sumabak sa 59kgs kategorya matapos na alisin ng mga namamahalang asosasyon sa weightlifting ang 55kgs dibisyon kung saan nakamit nito ang pinakaunang gintong medalya ng Pilipinas sa kasaysayan ng paglahok nito sa Olimpiada.

“I started with a lot of doubts, fears, and questions: “Can I still do it? Can I still qualify for the Olympics?” I got injured, and cried a lot, as I am giving my all for my last dance in Paris,” pagtatanong sa sarili ni Diaz-Naranjo habang binabalikan ang kanyang mga naging kampanya sa nakalipas na mga Olympic qualifying tournaments sa pagnanais nito sa ikialimang sunod na pagsabak sa torneo.

“I am closing 2023 with confidence that I can make it to my 5th Olympics and thatI will give my best for the country. That’s because God gave me a dream in my heart and the strength to face the challenges of being an athlete. He gave me a team that believes in me and trusts me that I can do it. God gave me my family, friends, and fans that keep supporting my journey as an athlete,” sabi ni Diaz-Naranjo.

Isang torneo na lamang ang nalalabi para sa produkto ng Mampang, Zamboanga City na si Diaz-Naranjo upang makamit nito ang silya sa kada apat na taong multi-sports na kompetisyon na gaganapin sa France.

“No challenge is too great as I hit 100kgs in the snatch in my last Olympic Qualifying this year in Doha, Qatar at the IWF Grand Prix II from 93kgs at the 2022 IWF World Championship,” sabi ni Diaz-Naranjo, na nagpahayag ng kanyang inaasam na plano at programa sakaling tuluyan na nitong iwanan ang pinakamamahal niyang sport.

“It’s not just about lifting weights, it’s about lifting dreams for my sport, for the future and #ParaSaBayan (for the country). We continue to believe, dream and trust the process. #Paris2024, here I come!” pagtatapos ni Hidilyn. (Lito Oredo)