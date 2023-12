Faith dinalaw sa kulungan amang si Dennis da Silva

Maagang pamasko ang natanggap ni Faith da Silva ngayon.

Hindi pa man sumasapit ang December 25, pero natanggap na niya ang regalo, na hindi naka-kahon, bagkus ay buhay na buhay, at nakapagpasaya sa kanya.

Sa wakas, nakasama na nga ni Faith ulit ang tatay niya, ang former actor na si Dennis da Silva, matapos ang mahabang panahon.

Makikita nga sa video na kumalat ang paghaharap nila ng tatay niya sa loob ng Muntinlupa City Jail.

Mahigpit na yakapan ang ginawa nila. At kitang-kita ang pag-iyak ni Faith habang kaharap ang ama. Panay ang punas niya ng luha.

“Kumusta? Kumusta? ‘Wag kang umiyak. Sabi ko na, hindi ka pupunta mag-isa dito, eh!” sabi ni Dennis.

Na sa totoo lang, kahit nagkaedad na, at siyempre, nagkaroon na ng maraming tattoo sa katawan, nandun pa rin ang kaguwapuhan niya, ha!

Naalala ko si Dennis noon bilang ka-partner ni Ruffa Gutierrez. Si Dennis nga ang isa sa pinaka-promising young actor noon, pero sa hindi malamang dahilan, bigla ngang nagulo ang buhay niya.

“Thank you God for this heart warming gift this Christmas. Grateful for @kuyakim_atienza and General Gregorio Catapang for making this happen,” sabi ni Faith.

Yes, si Kuya Kim nga ang naging daan para muling makasama ni Faith ang kanyang ama. Magkasama sina Kim at Faith sa ‘TiktoClock’ show ng GMA-7.

“Hugs. God is good,” sabi ni Kuya Kim kay Faith.

“Thank you so much, Kuya Kim!” sabi naman ni Faith.

“Love you and Silas and Dennis and Tina,” sagot naman ni Kuya Kim.

Siyempre, maluha-luha rin ang mga kaibigan sa showbiz, mga tagahanga ni Faith, pati na rin ni Dennis.

“No words that can describe (love). Happy for you guys.”

“Go go go!”

“Mababait na mga anak. God bless.”

“Magkaka mukha kayu… God is good @faithdasilva_.”

Sabi nga, iba talaga ang power ng pamilya. Na kahit magkatampuhan man, hindi man kayo magkita ng mahabang panahon, sa sandaling mag-krus ulit ang landas niyo, pagmamahal, kaligayahan pa rin ang mamayani.