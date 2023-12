Ex-OFW nabitag sa P50M tobats mula US

ARESTADO ang isang dating Overseas Filipino Worker (OFW) sa Taiwan matapos nitong kubrahin ang isang parcel galing sa Long Beach California, USA na naglalaman ng mahigit sa P55 milyong halaga ng umano’y shabu sa Trece Martires City, Cavite noong Martes nang gabi.

Kinilala ang suspek na si Michael Florendo, 36-anyos, binata at residente ng Barangay Hugo Perez, Trece Martires City, Cavite.

Sa ulat, dinakip ang suspek sa bahay nito habang aktong tinatanggap ang pakete mula sa Long Beach California, USA bandang alas-otso nang gabi.

Una dito, nakatanggap ng impormasyon ang Provincial Drug Enforcement Agency (PDEA) Pampanga Provincial Office, PDEA Clark AIU, PDEA ICFAS, Bureau of Customs (BOC) Port of Clark, PDEA Cavite Police Office at mga lokal na pulisya tungkol sa isang parcel na naglalaman ng walong kilo ng hinihinalang imported na shabu.

Naglatag ng operasyon ang mga awtoridad nang matukoy na ipadadala ito sa suspek.

Nabatid na dumating sa Port of Clark ang nasabing parcel noong Disyembre 17, 2023.

Pansamantalang nakadetine ang suspek sa PDEA-3 Jail Facility sa San Fernando, Pampanga.

Walang nakalaan na piyansa laban sa suspek na nahaharap paglabag sa Section 4 (importation of dangerous drugs) ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

(Gene ­Adsuara)