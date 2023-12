Walang maniniwala sa China sa kanilang paha¬yag na ang Pilipinas ang pasimuno ng kaguluhan sa West Philippine Sea (WPS), ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.

Reaksiyon ito ni Teodoro sa sinabi ni Chinese foreign ministry spokesperson Wang Wenbin na ang Pilipinas ang dapat sisihin sa banggaan ng barko sa WPS.

“My response to that is that only China believes in what they are saying. In truth and in fact, no country in the world—none—supports unequivocally their claim to the whole of the South China Sea,” wika ng kalihim.

“No country in the world, to this time, has condemned the Philippines in what it’s doing. That is the best proof to what I said,” diin ni Teodoro nang ma-interview ito sa ceremonial turnover ng Japanese-made air surveillance radar system sa Philippine Air Force sa San Fernando City, La Union.