Patuloy na naglalabas ng mga bago at malulutong na pera ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) na karamihang ginagamit pang-aginaldo ngayong Pasko.

Sabi ng BSP kahapon, naglalabas ito ng mas maliliit na denomination ng mga pera lalo na’t mas maraming nag¬hahanap nito ngayong panahon. Pinaalalahanan ng BSP ang publiko na mag-ingat sa mga tao na magpapalit ng malulutong na pera kapalit ang bayad. Sa mga bangko, libre ang pagpapapalit ng malulutong na pera.

Paliwanag ng BSP, regular nitong kinukuha at inaalis sa sirkulasyon ang mga bulok at gula-gulanit na na pera at pinapalitan ng mga bago at malulutong.

Hinihikayat ng BSP ang publiko na mag-di¬gital o electric money na lamang sa pagpapadala ng mga aginaldong cash sa mga inaanak, kaibigan, at mga kamag-anak. Dagdag ng BSP, mas ligtas at mas madali pa ito para sa mga nagbibigay at tumatanggap.

Sabi ng BSP, may 324 milyong e-money accounts na sa Pilipinas noong katapusan ng Setyembre 2023, higit na mas marami sa 115 milyong populasyon. (Eileen Mencias)