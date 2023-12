Base sa mga NBA betting odds! Karl-Anthony Towns, Wolves maliit tsansa kontra 76ers

NASA top spot ng Western Conference ang Minnesota Timberwolves nina Karl-Anthony Towns at Anthony Edwards pero dehado pa rin sila sa betting odds pagharap nila sa Philadelphia 76ers ni reigning Most Valuable Player (MVP) Joel Embiid ngayong araw (Miyerkoles sa Amerika) sa 2023-2024 NBA regular season.

Tangan ng Timberwolves ang 20-5 karta at kakapitan nila ang three-game winning streak habang 18-8 ang record ng Sixers na galing sa talo, nasa no. 3 sila sa Eastern Conference.

Pero mas pinaboran ang Philadelphia sa betting odds, may dibidendo itong 1.64 kontra 2.33 ng dehadong Timberwolves sa kanilang head-to-head match.

Halos lahat ng betting departments ng MegaSportsWorld ay liyamado ang Sixers, tulad sa Head to Head first half, may dibidendo itong 1.68 kontra 2.19 ng Timberwolves.

Dikit ang odds kapag may plus 3.5 points ang Minnesota (1.92) at ang 76ers ay magiging 1.93, bahagyang lalamang na ang una.

Samantala, liyamado naman ang Los Angeles Lakers (1.53) laban sa Chicago Bulls (2.60) habang angat naman sa dibidendo ang defending champion Denver Nuggets (1.52) sa Toronto Raptors (2.60).

(Elech Dawa)