Bagong abogado na itinurong utak sa pawnshop nakawan, pinalaya

DAHIL sa kakulangan ng ebidensiya, pinalaya ng korte ang bagong abogado na itinuturong utak ng nakawan sa isang pawnshop sa Cebu City noong nakaraang buwan.

Ayon ky Atty. Manlalaban Vincent Isles, abogado ni Jigger Geverola, kumbinsido ang prosekusyon na hindi sapat ang ebidensiya sa kasong isinampa laban sa kanyang kliyente kaya ito nabasura.

Sa resolusyon na ipinalabas ni Asst. Prosecutor Misty Leah Escolar-Hupp na may petsang Disyembre 14, 2023, ina­prubahan din ni Deputy City Prosecutor Maria Luisa Rutilla, na ilabas sa kulungan si Geverola, ang itinurong utak sa nakawan sa Oro Sugbo Pawnshop and Jewelry Store sa Cebu City.

Matatandaan na noong Nobyembre 25, 2023 sa pamamagitan ng extra judicial confession, itinuro si Geverola ng mga nahuling suspek na sina Dan Carlos Flores at Jordan Ramos Baquiano na nag-utos umano sa kanila na sumakay sa pulang Honda Civic para gamiting get away vehicle at itago ito sa bulubundu­king bahagi ng Argao.

Nadakip ng pulisya si Geverola noong Nobyembre 28, 2023, habang nasabat naman sina Flores at Baquiano sa isang police checkpoint sa Sibonga sakay ng nasabing kotse.

Kabilang si Geverola sa mga pinalad na makapasa sa 2023 Bar exam.

