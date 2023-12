Alessandra umalma sa konting sinehan

Palaisipan sa grupo nina Direk Zig Gulay ang proseso sa paghahati-hati ng mga sinehan para sa sampung pelikula na kasali.

Marami kasi ang nakapansin na may mga pelikula na maraming sinehan ang nakuha, habang ang iba ay konti lang.

Tulad nga sa ‘Firefly’ na dinirek ni Zig, na konti lang daw ang sinehan nila, at umalma ang maraming tagahanga, lalo na `yung mga nakapanood na ng pelikula, na nagsabing maganda ang movie, at dapat mapanood ng marami.

“Ako rin palaisipan sa akin ‘yung bilang ng mga cinemas, kasi hindi ko rin naman alam ang proseso kung paano nangyayari.

“Pero totoo rin naman` yon, na hanggang ngayon, kabilang kami doon sa mga pelikula na pinaka-kokonti talaga ang mga sinehan.

“Kaya naman kami, sure kami na ginawa namin lahat ng makakaya namin para mapaganda ang pelikula, ginawa talaga namin `yon para sa mga tao. At nakakalungkot na konti lang ang makakanood, ‘di ba?

“Parang nadi-defeat ang purpose na gumawa ka ng pelikula, kasi may gusto kang iparamdam, may gusto kang iparating sa kanila, tapos hindi makakarating, parang ganun.

“Sana, lalo na sa unang araw, sa December 25, panoorin ng mga tao ang ‘Firefly’ tapos, wala namang sapilitan `yon, pero kung nagustuhan nila ang pelikula, sana ipakalat nila.

“Dahil hanggang sa kasalukuyan, ‘yun pa rin ang inaasahan namin na magpadami ng mga sinehan, na magpapalabas ng pelikula namin,” sabi ni Direk Zig.

Para kay Alessandra de Rossi, mas dapat mapanood ng mga Pinoy ang ‘Firefly’ dahil sa ganda ng kuwento, pagkakagawa nito.

“Maganda ang story namin, script pa lang maganda na siya. Noong napanood ko, maganda pa rin. So I guess, kami na to. Naitawid namin!

“Honestly, ‘yung part na, about sa mga sinehan, sa akin lang, deserve ng movie namin ng maraming sinehan. Deserve ng producer, ang GMA News & Public Affairs na mabigyan ng maraming sinehan, because it’s a really good movie.

“Ako, kagaya nga ni Direk Zig, marami na ako niyan (awards). So, kung ganda lang ng pelikula ang pag-uusapan, proud kaming sabihin na sure kaming maganda ang movie namin, kaya dapat ipalabas sa maraming sinehan, dapat mapanood ng mas maraming tao,” sabi ni Alessandra.

Well, ano nga ba ang proseso sa pagpili, o paghahati-hati ng mga sinehan sa mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival? Paano nga ba nila pinipili?

Dinadaan ba sa bunutan? O sa laki ng mga artistang bida?

Paano nga ba? (Dondon Sermino)