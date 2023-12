300 nasunugang pamilya, sa covered court magpapasko

MALUNGKOT ang magiging Pasko ng mahigit sa 300 pamilya matapos matupok ang kanilang mga bahay sa magdamag na sunog na sumiklab sa Tondo, Maynila hanggang kahapon nang madaling-araw.

Ayon sa ulat ng Manila Bureau of Fire Protection (BFP), nagsimula ang sunog bandang alas-9:49 nang gabi sa ikalawang palapag ng bahay nina Roger at Ine Gloria sa No. 1914-21-C2 Capulong St. sa kanto ng Lacson St.,Tondo, Maynila.

Umabot sa ika-limang alarma ang sunog at idineklara itong fire under control ganap na alas-12:25 ng hatinggabi.

Isinugod naman sa Tondo General Medical Center si FO1 Philip Chua, 25-anyos, dahil sa tinamong hiwa sa kanang palad at residenteng si ulieta Rodemo na nalapnos ang kanang hita.

Tinataya namang nasa P1.5 milyon ang halaga ng mga napinsalang ari-arian sa lugar.

Patuloy na iniimbestigahan ni SFO2 Roderick Andres ang sanhi ng sunog.

(Juliet de Loza-Cudia)