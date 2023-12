25-game suspension tapos na! Ja Morant walastik unang salang sa 2023-2024 season

BIDA agad si Ja Morant sa kanyang 2023-2024 debut, tinuldukan ang 34-point performance ng game-winning floater na nagtulak sa Memphis sa 115-113 panalo laban sa dinayong New Orleans Martes ng gabi.

Nalimahang sunod na talo at 6-19 overall ang Grizzlies habang binubuno ni Morant ang 25-game suspension dahil sa paglalabas ng baril sa social media.

Nag-ambag ng 24 points si Jaren Jackson, may 21 si Desmond Bane sa Memphis.

Sumabay ng 34 points si Brandon Ingram para sa Pelicans, pero iginapos ng foul trouble si Zion Williamson at nagkasya lang sa 13 markers.

Nagsumite ng 22 points, 14 rebounds si Jonas Valanciunas, galing lahat sa labas ng arc ang 18 points ni CJ McCollum sa New Orleans na lumamang hanggang 24 sa first half sa likod ng 28-2 run.

Gumapang pabalik ang Grizzlies, naibaba sa 69-62 bago inagaw ang lead 113-111 sa basket ng sino pa kundi si Morant 1:22 pa. Itinabla ng Pelicans bago nagsagutan ng missed 3s.

Paubos ang oras, umatake si Morant, umikot sa lane at pinakawalan ang floater.

Binu-boo ng Pelicans crowd si Morant sa pregame introductions at sa unang hawak niya ng bola.

Nakabalik na ang star pero mukhang too late na dahil no. 13 sa West ang Memphis, mas mataas lang sa Blazers (6-19) at Spurs (4-21).

(Vladi Eduarte)