Vanie Gandler atat nang magkampeon sa Cignal

NAGSISIMULA pa lamang sa kanyang batang karera sa professional league si power spiker Vanessa “Vanie” Gandler na puntiryang mapagwagian ang unang kampeonato sa liga kasunod ng maningning na simula matapos makapag-uwi ng dalawang tansong medalya sa magkasunod na kumperensiya ng Premier Volleyball League (PVL).

Naging pangunahing manlalaro ang 23-anyos na outside hitter para sa Cignal HD Spikers matapos pangunahan ang opensa ng koponan tungo sa ika-apat na tansong medalya sa nag-iisang pro-league nang tumapos ito ng game-high 22 puntos mula lahat sa atake para patirikin ang Chery Tiggo Crossovers sa 18-25, 25-21, 25-22, 26-24 nitong nagdaang Sabado ng gabi sa jampacked Smart Araneta Coliseum.

Determinado ang dating Ateneo Blue Eagle na makuha ang unang kampeonato para sa koponan matapos bitawan ang huling taon sa Blue Eagles, kung saan nakatulong itong magwagi ng bronze medal noong Season 84 kasama si Faith Nisperos ng Akari Chargers

“There’s one thing we’re looking right now and that is the gold medal so hopefully we get it in the near future,” bulalas ng Business Management graduate na gutom na makapanalo ng gintong medalya para sa Cignal na minsang nakapasok sa Finals noong 2022 Reinforced Conference bago nabigo sa Petro Gazz Angels.

Nakalista ang Filipino-American spiker bilang ika-walo sa Best Scorer sa second All-Filipino Conference sa kabuuang 142 puntos mula sa 126 spikes, siyam na blocks at pitong service aces, habang meron rin itong 34.2391 successful spike rate para sa ika-anim sa Best Spikers.

Naging malaking tulong si Gandler sa kampanya ng Cignal na isa sa mga sinasandalan higit na sa semifinals at battle-for-third match kontra Chery Tiggo, kung saan nanguna rin ito sa Game 1 sa 21 puntos mula sa 20 atake upang makabawi ng dalawang sunod matapos sibakin sa preliminaries noong Nobyembre 21.

“I know how much we sacrificed and this is a very big achievement for us,” wika ni Gandler, katulong sina 2023 Invitational Conference MVP Frances “Ces” Molina, Jovelyn Gonzaga, Roselyn Doria, Ria Meneses, Toni Rose Basas, Geneveve Casugod, Angelique Dionela at Angelica “Gel” Cayuna.

(Gerard Arce)