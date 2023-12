Tinalakan! Liza wala raw career, puro pa-sosyal

Marami pa ring netizens ang gustong mapanood sa isang teleserye o pelikula si Liza Soberano kesa sa mga raket or events na dinadaluhan nito para makipag-sosyalan.

Miss na miss na siya ng kanyang fans na muling makitang umaakting. Dito raw kasi nila minahal si Liza at hindi sa pagmo-model or pagiging socialite.

Marami rin ang nanghihinayang sa taglay na ganda at galing sa pag-arte ng aktes kaya bet na bet nila na magbalik na muna ito sa local showbiz at umarte habang hinihintay ang big break nito sa Hollywood at sa iba pang bansa.

May ilang netizen na hindi na nakapagpigil, nagkomento at nagtanong sa mismong post ni Liza.

Sabi nga ng isang fan niya, “Anyare sa career mo Liza???

“Kailan ka naman babalik sa acting? It seems you have forgotten your acting career? After ‘Lisa Frankenstein’ in Hollywood, no more acting projects. Since June 2022 up to this time, your 6 weeks experience shoots in a Hollywood film seems to be your only acting exposures. Is brand influencing/ modelling and vlogging your new career? I thought you wanted to get out of the box and be a Hollywood actress and be able to play roles in films you haven’t done before? Where is it now? Just be one of those influencers for international brands? Where is the actress in you? There are too many talent management agencies but why stick with Careless which seems have too limited horizons and no experience at all in movie and TV Film production?”

Mahaba-haba pa ang talak ng fan sa kanyang idolo na aminadong miss na miss na niya si Liza.

Siyempre, hindi naman papayag ang legit fans ni Liza na talak-talakan ang aktres sa mismong Instagram account nito. Sila na mismo ang sumasagot sa mga tanong ng netizens at bashers.

Mababasa ang mga komento sa latest post ni Liza sa IG kung saan ibinida nito ang larawan na kuha sa Singapore para sa pino-promote na international fashion brand.

Kaloka!

(Ogie Rodriguez)