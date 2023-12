PINURI ng Department of Transportation (DOTr) ang isang trafficofficer na tumanggi sa ibinibigay na suhol ng

motoristang lumabag sa EDSA carousel busway.

Sa isang pahayag, sinabi ni DOTr Secretary Jaime Bautista na kapuri-puri at dapat maging ehemplo ang tulad ni Jennifer Salen, officer sa Inter-Agency Council for Traffic (I-ACT) na nanindigang maging matapat sa kanyang tungkulin sa gitna ng tukso.

“I commend I-ACT officer Jennifer Salen for her display of outstanding integrity after a traffic violator tried to test her through bribery,” ani Bautista.

Sa isang video, makikita ang driver habang nag-aalok ng cash kay Salen para hindi siya nito arestuhin sa pagdaan sa carousel busway.

“Pag kinuha ko ‘yan dagdag pa ‘yan sa violation mo,” sabi ni Salen sa violator.

Nangulit pa umano ang driver pero dinedma ito ni Salen at tinikitan na ito.

Samantala, sinuportahan ni Bautista ang Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) sa pagpapatupad nito ng dagdag penalty sa mga violator sa EDSA busway kasabay ng panawagan sa mga motorista na sumunod sa patakaran para maiwasan ang problema.