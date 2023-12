Swimmer Arvin Naeem Taguinota II sinikwat 3 gold sa Batang Pinoy

TATLONG ginto ang agad na nilangoy ni Arvin Naeem Taguinota II para sa City Government oF Pasig upang manguna sa mga most medalled athlete habang perpekto ang Cagayan De Oro sa boxing sa pagpapatuloy ng mga kompetisyon sa 2023 Batang Pinoy at Philippine National Games 2023 na ginaganap sa iba’t-ibang lugar sa Kamaynilaan.

Ang 12-anyos na si Taguinota, na itinanghal na Best Swimmer sa age group 11-12 years old sa Dubai, ay agad inangkin ang pinakaunang ginto sa best time finals na swimming format, sa itinalang 2:25.20 minuto ng boys 8-12 200m Individual Medley na nilahukan ng kabuuang 109 swimmers.

Sunod nitong nilangoy ang ginto sa boys 12-under 50m backstroke sa pinakamabilis na 31.15 segundo bago idinagdag Martes ng umaga ang ikatlo niyang kabuuang ginto sa boys 12-aunder 100m backstroke sa 1:05.63 minuto upang tanging atleta na may pinakamaraming napanalunan.

Una nang itinala ni Taguinota ang pagwagi ng anim na ginto sa 50m, 100m, 200m back strokes, 200 Individual Medley, 50m at 100m free events sa pagtala nito sa bagong personal best pati na sa UAE meet record upang tanghaling Best Swimmer sa age group 11-12 years old sa Emirates International Swimming Championships na ginanap sa Hamdan Sports Complex sa Dubai noong Marso.

(Lito Oredo)