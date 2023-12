Selos kina Beauty, Zeinab? Ellen todo kurot kay Derek

Aminado si Derek Ramsay na nangapa siya noong mag-shooting ulit siya ng pelikula na kasama sina Beauty Gonzalez, Zeinab Harake.

Ang tagal nga kasi niyang hindi umarte, mula noong nag-asawa siya, o naging magdyowa sila ni Ellen Adarna.

Pero base sa napanood ko sa ‘Kampon’ ay parang hindi naman! Parang mas gumaling pa nga yata si Derek ngayon, na kitang-kita sa kanyang mga mata ang acting.

Sabi nga ng mga nakapanood, mukhang mahigpit din o matindi rin ang laban ni Derek para sa best actor ngayong Metro Manila Film Festival, ha!

“Parang ang hirap kasing maging Clark, ang sama ng buhay niya! Ang dami niyang isyu! Hahahaha!” bungad na chika ni Derek tungkol sa karakter niya.

Aminado si Derek na hindi niya teritoryo ang horror, kaya nahirapan talaga siya. Pero, super saya siya noong marinig mula sa nanay niya ang mga papuri.

“Sabi nga ng mom ko, ‘Kakaiba ang ginawa mo anak’. It’s nice to hear that from your mom! It’s been a while. I just don’t know how to gauge my acting.

“But I was really nervous. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay Direk King (Palisoc), dahil ginuide talaga niya ako. Nakikita kong exciting siya sa mga eksena,” kuwento ni Derek.

Siyempre, kasama ni Derek ang misis niya, ang mga magulang niya. At ano nga ba ang reaksyon ni Ellen habang pinapalabas ang eksenang nakikipaglampungan siya kina Beauty, Zeinab?

“May mga kurot-kurot! Hahahaha!

“But she’s a very supportive wife. Alam naman niya na we’re just all professionals here.

“Nung scene na namin ni Beauty, sabi lang namin, ‘Heto na’.

“And then, noong sa amin na ni Zeinab, sabi ko, ‘Ah, ‘yun lang pala ‘yon’. And then, ipapakita pa pala ‘yung buong eksena later on in the films. Akala ko snippets lang ang ipapakita…,” natatawang kuwento ni Derek.

Anyway, kay Beauty nga ay hindi masyadong matindi ang landian moment nila, hindi tulad kay Zeinab, na may kagatan, patungan, at kung ano-ano pang eksena sa ibabaw ng kama, ha!

Pero, kaninong eksena mas napalakas ang kurot ni Ellen?

“Tingnan natin kung buhay pa ako mamaya! Hahahaha!

“But seriously, Ellen has no problem with that. We were holding hands habang pinapanood ang ‘Kampon’.

“But I’m happy with what I saw,” sey na lang ni Derek.

Well… (Dondon Sermino)