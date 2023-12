‘Scripted’ daw kasi segment: Vice madalas mapikon

Hindi naitago ni Vice Ganda ang pagkadismaya sa dating magkasintahan na panauhin nila sa segment na ‘EXpecially For You’ na sina Kea at Macoy nitong Martes.

Mali-mali kasi ang sagot ng dating magkasintahan nang tanungin sila nina Vice Ganda, Anne Curtis, Vhong Navarro, at Jhong Hilario tungkol sa mga important dates ng kanilang relasyon.

Sa inis ni Vice ay bumaba ito sa stage at nilapitan ang mga writers ng segment para itanong kung ano ang mga sinabi ng contestants sa story conference nila isang araw bago sila isalang sa Kapamilya noontime show?!

Hindi tuloy naiwasan ni Vice na magkomento on air na mukhang naniniwala na siya sa mga komento sa ‘X’ (dating Twitter) na scripted daw ang segment nila kung saan pinaghaharap nila ang mga dating magkasintahan.

Sinabihan ni Vice ang mga contestant ng, “Sa susunod ‘pag gagawa kayo ng script, ayusin ninyo!”

Samantala, maraming solid viewer ng show ang hindi bet ang nasabing segment. Sa social media, lalo na sa ‘X’, mababasa ang maraming negative comments na ipinupukol ng netizens sa bagong segment ng noontime show.

“Not a very good segment.”

“Segment is barely entertaining, intrusive of people’s decision and stories, rating and ranking people and is just not the ‘It’s Showtime’ we know. This is NONE of it. Please change this segment.”

Sigaw ng ‘It’s Showtime’ viewers, more fun-filled and interesting segments, ‘noh?!

Halatang nababasa ng comedian/host ang mga sentimyento ng netizens dahil siya mismo ang nag-mention ng mga ito, ha!

For sure, may pinaplano na si Vice na hakbang tungkol dito.

Kaloka!

(Ogie Rodriguez)