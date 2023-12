Sanya bagay na nanay ni Bianca

Super excited na ang mga Encantadiks, dahil nasilip na nga ang unang araw ng taping na magkasama sina Bianca Umali at Sanya Lopez.

Una ngang ni-reveal na gaganap si Bianca bilang Terra, ang bagong tagapangalaga ng Brilyante ng Lupa at anak ni Sang’gre Danaya na karakter naman ni Sanya sa bigating seryeng ‘Encantadia Chronicles: Sang’gre’.

Makikita sa official Facebook page ng programa ang masasayang ngiti ng dalawang aktres kasama rin si Direk Mark Reyes.

Tuwang-tuwa ang mga netizen sa pasilip na ‘yan! Komento ng marami, “Mommy and daughter! Bagay sila na mag-ina. I’m very excited! Ang cute nilang tingnan. Gandang ‘di nakakasawa!”

“Magkamukha na agad sila!”

“Wow ang mag-ina, parehong maganda.”

“Mommy and baby, parehong malakas ang sex appeal.”

“Nakaka-excite naman. Can’t wait na mapanood na sila.”

Well, kahit nga sabihin pang dalaga pa, at wala raw boyfriend, at lalong walang anak si Sanya, hindi maikakaila, na dahil pareho silang maganda, kaya mukha talaga silang mag-nanay, ha!

And hindi naman bad taste ang pagiging mag-nanay nila, dahil alam naman natin ang kuwento ng serye, ha! Hindi naman pinalalabas dito na matanda na si Sanya, ha!

Anyway, bukod kay Sanya, magbabalik din sa “Encantadia Chronicles: Sang’gre” ang mga karakter nina Rocco Nacino bilang Aquil at Glaiza de Castro bilang Pirena.

Naku, hinahanap din ng marami si Kylie Padilla, ha!

(Dondon Sermino)