VIRAL ang video ng isang beteranong bumbero na nag-rappel mula sa 75-metrong taas ng isang tulay para magdeliver ng mga regalo sa mahihirap na bata sa Guatamela habang suot ang costume ni Santa Claus.

“For a child a toy is a blessing,” ayon sa 77-anyos na si Héctor Chacón, senior firefighter na naka-Santa Claus costume at bitbit ang isang pulang bag na puno ng mga regalo para sa mga bata mula sa Jesus dela Buena Esperanza sa La Paz, Guatemala.

Sabi ni Chacon, tuwang-tuwa siya kapag masaya ang mga batang nakakatanggap ng regalo.

“This gesture is focused on underprivileged children, because we understand that there are many children who would like to have toys, but there are priorities in a home,” ani Chacon.

Sinimulan ni Chacon ang pamimigay ng regalo sa mga mahihirap na bata habang nakasuot ng Santa Claus costume noong 1997.

Gamit ang harness at lubig, nagrapel siya mula sa Reformador Tower para mag-deliver ng regalo sa mga batang nag-aabang sa kanyang pagbaba.

May pagkakataon din aniya na ginawa niya ito habang sakay ng isang helicopter.

Sa nakalipas na walong taon, nagrarapel si Chacon pababa sa Las Vacas bridge para mag-deliver regalo sa mga bata.

Naging panata na niya ito at gagawin umano niya ang pamimigay ng regalo sa mga bata hanggang kaya niya.

“It’s a pleasure to share with these little ones, truthfully, I saw some of them when they were very small. This is the 26th year of dressing up as Santa Claus and for eight consecutive years I’ve come to this sector, because the children of this sector broke my heart, they always wait for Santa,” pagwawakas ni Chacon.