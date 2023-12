Ruffa nagluluksa

Nagluluksa ngayon si Ruffa Gutierrez sa pagkamatay ng pet dog niyang si Simba.

Bale limang taon nakapiling ni Ruffa ang kanyang big dog.

Noong una ay ayaw ni Ruffa ng big dog, pero nang dumating sa kanila si Simba ay nagustuhan niya ito dahil very playful cutie raw.

Bale dalawa ang big dogs ni Ruffa, ang isa pa ay si Nala.

Magkalaro ang dalawang aso kaya mas nasa-sad si Ruffa dahil nakikita niyang malungkot si Nala dahil sa pagkamatay ni Simba.

“Affected na affected si Nala. Laging sad,” sabi ni Ruffa tungkol sa isa pa niyang aso.

Palagi ring umiiyak si Ruffa dahil sa pagkamatay ni Simba. Pero mabuti na lang at may taping siya kahapon ng ‘Can’t Buy Me Love’.

Kahit paano raw ay nababawasan ang kanyang lungkot.

Sabi nga namin kay Ruffa, mag-focus muna siya sa taping para mabawasan ang kanyang sadness.