HINDI rin nakaligtas ang opisyal na Facebook page ng Philippine National Police – Drug Enforcement Group matapos itong mapasok ng mga hacker noong Linggo.

Sinimulang pakialaman ng mga hacker ang FB page ng PNP-DEG nang palitan nila ang profile picture nito.

Pagkatapos nito ay nag-upload ang mga hacker ng ilang shared photo na kinuha sa iba’t ibang account at page.

Samantala, 198 beses ding nag-post ang mga hacker hanggang kahapon ay bawat post nito ay may caption na umano’y pag­labag sa community standards for posting content that deceives other users, using false identity or photo at making fun of other people.

May link din na inilagay ang mga ito para sa review.

Pinakialaman din ang pangalan ng page at pinalitan ito ng ‘24 hours left, page at risk for being suspended. See why.’

Samantala, wala pang inilalabas na komento ang PNP tungkol dito.

Umaabot sa 14,000 ang follower ng PNP-DEG page at may sinusundan naman ito na 200 account.

Ginawa ng pulisya ang nasabing pahina para sa pagpapakalat sa publiko ng impormasyon sa mga aktibidad, programa at anunsiyo ng PNP.

Makikita rin dito ang mga kampanya at achievement ng mga pulis sainilunsad nilang ope­rasyon laban sa ilegal na droga.