Napamura ang talent manager ni Ronaldo Valdez na si Jamela Santos matapos may maglabas sa social media ng sensitibong video ng namayapang aktor.

“Mga p**** ina nyong bumastos sa legacy ni Ronaldo Valdez. Mga hayuuuuup kayo!!!! Magtutuos tayo pagkatapos ko magluksa,” saad ni Santos sa kanyang Facebook post.

“Why people can be soooo cruel!!!¬! I can’t believe it!!!! Ano para maka scoop kayo???? Para mag trending kayo????!!! How can you be soooo low! Mga walang respeto!!! A GOOD and a brilliant man like him doesn’t deserve this!!!!

“Babalik senyo lahat ng ginawa nyo!!! It’s just a matter of time,” babala pa niya.

Ibinahagi rin niya ito sa kanyang Instagram page at nanawagang ipa-mass report ito.

Humingi rin siya ng tulong mula sa National Bureau of Investigation (NBI) para matukoy ang mga nagkalat ng death video ng beteranong aktor.

“Do we have someone from NBI that can help???? Please mass report it.”

Sa video na kumakalat nga¬yon sa social media, makikita ang pagpasok ng mga imbestigador sa kuwarto ng aktor. Makikita rin sa video ang aktor na duguan ang ulo.

Matatandaang ang Quezon City Police Department ang siyang nag-imbestiga sa pagkamatay ni Ronaldo kung saan lahat ng tao sa bahay ng aktor sa New Manila, Quezon City ay isinailalim sa paraffin test.

“Omg mass paraffin testing in the household. Hindi ba kayo nahihiya sa pinaggagagawa ninyo @pnppio,” komento ng foren-sic pathologist na si Raquel Fortun sa X.

(Issa Santiago)