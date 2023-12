Pinatahimik mga nagdududa! James Payosing, San Beda walang pakialam sa mga hater

WALA sa radar ng mga analyst, henyo sa basketball o mga simpleng miron ang San Beda University (SBU) na makapasok sa finals, lalo na ang magkampeon, nang nagsisimula pa lamang ang National Collegiate Athletic Association (NCAA) Season 99 men’s basketball tournament.

Tanging ang mismong mga manlalaro lang ng Red Lions lang ang naniniwala na masasakmal nila ang titulo na matagal nang nawaglit sa kanilang mga kamay.

Kaya naman nang masungkit ng Red Lions ang korona ay naging mainit ang kanilang pagsasaya.

“Not to be arrogant, but in our circle we know our capabilities and have each other’s back,” saad ni San Beda coach Yuri Escueta.

Tinalo ng San Beda U ang Mapua University, 76-66, sa do-or-die Game 3 na ginanap sa Araneta Coliseum noong Linggo.

“Yes, there’s stuff that comes out of the media but the important thing is, our belief in each other,” ani Escueta. “Sanay na sila sa adversity early in the season, it’s something we were able to bring into this run of us,”

Si Yukien Andrada ang namuno sa opensa sa kanilang huling laro matapos magtala ng 20 points kaya siya ang naging Best Player of the Game habang si James Payosing ang nahirang na Finals Most Valuable Player (MVP).

(Elech Dawa)