Inaasahan na ang tuluyang pagbuhay at pagpapalakas sa naghihingalong industriya ng asin sa bansa.

Ito ang ipinahayag ni Bicol Saro Party-list Rep. Brian Raymund Yamsuan matapos na ratipikahanan na ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang pinal na bersiyon ng proposed Philippine Salt Industry Development Act.

Ayon kay Yamsuan, sa pamamagitan ng panukala ay makakapagtatag ng ‘five-year roadmap’ na layong buhayin at isasailalim sa modernisasyon ang industriya ng pag-aasin sa bansa.

“Our key goals in approving this measure is to make the Philippines self-sufficient in salt, and subsequently, a net exporter of this vital commodity,” ayon kay Yamsuan, isa sa may-akda ng panukala.

Kumbinsido ang kongresista na ito ang magiging daan upang mabaligtad ang kasalukuyang sitwasyon na kung saan ang Pilipinas ay umaangkat ng 92 percent ng pangangailangan nitong asin.

Bukod dito, ayon kay Yamsuan, ang panukala ay magbibigay din ng suporta sa mga small salt producer at cooperative upang palakasin ang kanilang produksiyon kabilang dito ang pagbibigay ng ‘inputs at equipment’ para sa salt development; pagtatayo ng salt farm warehouses; at pag-develop ng modernong salt production at processing technologies.

“The timely enactment of this measure will revitalize the salt industry and create tens of thousands of jobs in the agriculture sector, especially if we are able to modernize the industry and export salt for industrial purposes,” dagdag ni Yamsuan. (Eralyn Prado/Billy Be-gas)