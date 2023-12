FEELING nasa Cloud 9 na naman ang Kapamilya singer at aktres na si Maymay Entrata dahil muling bumandera ang larawan niya sa New York City Times Square.

Sa kanyang Instagram, binahagi ni Maymay ang larawan niya na nasa billboard ng nasabing lugar.

“Ending my year with @spotifyph,” panimulang sabi ni Maymay.

Sabi ng kalog na singer-actress, maagang pamasko raw sa kanya ito.

“Grabe bai, nasa NYC Times square ulit po tayo, isang maagang pamasko para satin Mayloves at Tsada mahigugma team!”dagdag pa niya.

Napuno naman ng comment ng pagbati mula sa kanyang fans ang kanyang Instagram post.

“Yay! Proud of you always!” ani ng isang fan.

“Congrats May”pagbati naman ng isa.

Dagdag pa ng isa, “Congratulations, May! Very proud of you!!! Dasurvvvv”

Matatandaang nitong Agosto ng parehong taon, na-feature na rin si Maymay sa billboard ng nasabing lugar.