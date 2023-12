May asim pa! James Harden halimaw sa 4th quarter kontra Pacers

INUMPISAHAN nina Kawhi Leonard at Paul George ang atake ng Los Angeles Clippers bago nag-take over si James Harden sa fourth quarter para isara ang dambuhalang 151-127 panalo kontra Indiana Pacers Lunes ng gabi.

Inilista ni Harden sa final period ang 21 sa kanyang season-best 35 points, humugot pa ang Clippers ng 28 mula kay Leonard at 27 kay George.

“It was fun to watch,” ani Leonard sa paulan ni Harden sa dulo tungo sa league-best eighth consecutive win.

Mula sa field ay 12 of 16 at 8 for 11 sa 3s si Harden na namigay din ng 9 assists.

May double-double pang 18 markers, 16 rebounds si Ivica Zubac sa LA.

Namusyaw ang season-high 34 points ni Bennedict Mathurin sa Indiana. Naka-15 points si Isaiah Jackson, inalat sa 3/12 shooting ang kamador ng Pacers na si Tyrese Haliburton tungo sa 8 points, may 11 assists at 4 turnovers.

Abante pa sa 51-46 sa kalagitnaan ng second quarter ang Indiana na agad nabura nang magkasa ng 21-6 blitz ang Los Angeles para sa 77-66 halftime lead na pinalobo pa sa 114-94 pagkatapos ng three.

Sa last canto, siniguro ni Harden na hindi na makakarekober ang Pacers.

(Vladi Eduarte)