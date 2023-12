Martin nakapiling na ang apo

Flinex ni Martin Nievera ang picture na kasama niya ang panganay na anak na si Robin Nievera at apong si Baby Finn.

Sey ni Martin sa picture nilang tatlo, “The generations of Nievera! @robinnievera and @mianacoba congratulations!”

Tamang-tama na nasa Amerika kasi ngayon si Martin dahil may show siya sa Florida.

Tinext ko nga si Pops Fernandez at biniro na tinalbugan siya ni Martin at nakita na ang apo nila.

Sey ni Pops, “Yes, he passed by Chicago on his way to his show in Florida.”

Pero hindi naman inggit si Lolly Pops dahil next year daw ay pupunta siya sa Amerika para madalaw ang kanyang apong si Baby Finn.

“So next year ako naman,” sey niya.

Kahit excited si Pops na makita ang apo ay hindi naman daw siya agad-agad makakaalis dahil nakatutok siya ngayon para sa kanyang 40th anniversary concert, ang ‘Always Loved’ na mapapanood sa The Theater at Solaire on February 9 and 10.

“Basta I’ll go and visit them next year,” tsika pa ni Pops.

Bongga!

(Jun Lalin)