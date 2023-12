UMAKYAT na sa 118 ang mga nasawi habang nasa 500 na ang naiulat na nasugatan sa magnitude 6.2 na lindol na tumama sa Gansu-Qinghai border region sa China bago maghatinggabi noong Lunes.

Naitala ang magnitude 6.2 na lindol ng European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) sa 102 kilometro kanluran, timog-kanluran ng Lanzhou sa lalim na 35 kilometro.

Nasa siyam na aftershock ang naitala pagkatapos ng lindol.

Samantala, nasa 4,000 bumbero, sundalo at pulis ang ipinakalat sa lugar para tumulong sa search and rescue operation.

Nagtayo rin ang People’s Liberation Army Western Theatre ng command post sa lugar.

Ayon kay Han Shujun, tagapagsalita para sa provincial emergency management department, maraming bahay, kalsada at pasilidad ang nawasak habang naputol ang supply ng kuryente at linya ng komunikasyon sa lugar.

Makikita naman sa isang video na ipinost ng estudyante sa Lanzhou University ang mga mag-aaral na nagmamadaling makalabas ng kanilang dormitory building habang suot pa ang kanilang pajama.

“The earthquake was too intense. My legs went weak, especially when we ran downstairs.