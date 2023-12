Mag-ina, 1 pang kaanak nilamon ng alon

NAUWI sa trahedya ang bonding ng isang pamil­ya matapos na masawi sa pagkalunod ang mag-ina at isa pa nilang kaanak na menor de edad habang naliligo sa isang beach resort noong Linggo sa Opol, Misamis Oriental.

Kinilala ang mga biktima na sina Charlene Delante, dalagang anak na si Nicka, 20-anyos, 2nd year Criminology­ student at menor de edad na pamangkin na si Ashley Jane Alumbro, mga residente ng Barangay Dominorog sa Tala­kag, Bukidnon.

Sa ulat ng Opol Municipal Police Station, nangyari ang insidente sa beach resort sa Barangay Barra sa nasabing bayan bandang alas-8:30 nang umaga.

Magkakasama umanong naliligo ang mga biktima nang hampasin sila ng malala­king alon at tangayin sa malalim na bahagi ng dagat.

Nasagip ng mga nagrespondeng tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) at Maritime Police ang mag-ina at isinugod sa ospital pero kapwa dineklarang dead on arrival ang mga ito.

Pasado alas-12:00 naman nang tanghali nang marekober ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard (PCG) at iba pang rescue unit ang katawan ni Alumbro.

Ayon sa padre de pamilya na si Nick Delante, mula sa Bukidnon ay nagtungo sila sa nasabing beach resort para sa overnight picnic at family bonding na hindi nila inaasahan na hahan­tong sa trahedya.

Dahil sa pangyayari, inobliga ng mga awtoridad ang mga may-ari ng mga resort sa lugar na magtalaga ng mga tanod at lifeguard para matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga parokyano.

(Ronilo Dagos)